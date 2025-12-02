La stagione dei premi cinematografici è in pieno svolgimento, con numerosi eventi e riconoscimenti che anticipano le premesse per gli Oscar 2026. Tra le prime manifestazioni di rilievo, i Gotham Awards si sono distinti per aver annunciato le nomination e celebrato i vincitori in una cerimonia svoltasi a dicembre. Pur non avendo un forte legame con i votanti dell’Academy, questi riconoscimenti rappresentano un indicatore importante delle tendenze e dei favoriti emergenti nel panorama cinematografico indipendente e non. In questo contesto, alcuni attori e film si sono distinti per le loro interpretazioni di grande impatto, passando in rassegna alcune tra le personalità più rilevanti di questa edizione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Premio della stagione vince questo horror poco conosciuto da guardare su Netflix