Precedenti Inter Venezia bottino pieno per i nerazzurri nelle uniche due sfide in Coppa Italia | ecco come andarono

Internews24.com | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 . I dettagli. Si accendono nuovamente i riflettori della “Scala del Calcio” per una notte da dentro o fuori. Domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00, l’Inter scenderà in campo a San Siro per sfidare il Venezia nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La formula della competizione non ammette appelli: si giocherà in gara secca, con l’obiettivo di strappare il pass per i quarti. I nerazzurri, posizionati nella metà superiore della parte destra del tabellone, si troveranno di fronte la formazione guidata da Giovanni Stroppa, tecnico esperto e amante del bel gioco, che ha condotto i lagunari a questo appuntamento dopo aver superato l’ostacolo Hellas Verona ai sedicesimi soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

