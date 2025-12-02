Precedenti Inter Venezia bottino pieno per i nerazzurri nelle uniche due sfide in Coppa Italia | ecco come andarono
Inter News 24 . I dettagli. Si accendono nuovamente i riflettori della “Scala del Calcio” per una notte da dentro o fuori. Domani, mercoledì 3 dicembre alle ore 21:00, l’Inter scenderà in campo a San Siro per sfidare il Venezia nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La formula della competizione non ammette appelli: si giocherà in gara secca, con l’obiettivo di strappare il pass per i quarti. I nerazzurri, posizionati nella metà superiore della parte destra del tabellone, si troveranno di fronte la formazione guidata da Giovanni Stroppa, tecnico esperto e amante del bel gioco, che ha condotto i lagunari a questo appuntamento dopo aver superato l’ostacolo Hellas Verona ai sedicesimi soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
? Pisa - Inter, i precedenti della sfida tutta nerazzurra all’Arena Anconetani Pisanews Pisa Sporting Club Comune di Pisa - facebook.com Vai su Facebook
Verso Inter-Milan, come sono finiti gli ultimi derby? Precedenti e curiosità Vai su X
Inter-Venezia, Chivu col turnover in Coppa Italia. Probabili e orari tv - Chivu fa ricorso al turnover in vista del match di campionato contro il Como: spazio a Esposito e Bonny. Secondo msn.com
Coppa Italia, l’Inter affronta il Venezia: due i precedenti in questa competizione - I nerazzurri scendono in campo domani a San Siro contro i lagunari, match valevole per gli ottavi di finale del torneo ... Come scrive msn.com