Prada ha completato l’acquisizione di Versace
Prada ha comunicato di aver portato a termine l’acquisizione di Versace da Capri Holdings, dopo il via libera di tutte le autorità competenti. L’intesa, resa pubblica nella primavera del 2025, prevedeva il passaggio della maison della Medusa al gruppo italiano per circa 1,3 miliardi di euro, mentre Capri aveva in precedenza tentato un’operazione di fusione con Tapestry poi bloccata dall’Antitrust statunitense. Nella nuova struttura societaria, come anticipato nei mesi scorsi, Lorenzo Bertelli è destinato a ricoprire la carica di presidente esecutivo. Sul fronte creativo, la guida stilistica è passata a Dario Vitale, subentrato a marzo dopo l’esperienza alla direzione di Miu Miu, mentre Donatella Versace — alla testa del design per tre decenni — ha assunto il ruolo di ambassador del marchio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
