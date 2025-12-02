Prada annuncia il closing per acquisto di Versace
Il Gruppo Prada ha annunciato oggi di aver ufficialmente acquistato Versace in un accordo del valore di 1,25 miliardi di euro. Prada ha dichiarato in una breve nota che l’acquisizione è stata completata in seguito alla ricezione di tutte le autorizzazioni normative. Sarà Lorenzo Bertelli, figlio di Miuccia Prada, a guidare la prossima evoluzione di Versace in qualità di presidente esecutivo, oltre a ricoprire i ruoli di direttore marketing del gruppo e responsabile della sostenibilità. Lorenzo Bertelli (AP PhotoAntonio Calanni) Prada ha sottolineato che il marchio Versace, fondato 47 anni fa, offre “ un significativo potenziale di crescita inesplorato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
