Pozzuoli incendio in un' abitazione | morta donna di 61 anni grave il marito
Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli (Napoli).
