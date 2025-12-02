Pozzuoli incendio in un' abitazione | morta carbonizzata donna di 61 anni grave il marito
Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli (Napoli). La. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Pozzuoli, incendio in un'abitazione: morta donna di 61 anni, grave il marito - Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in via ... Riporta msn.com
Incendio in casa, muore una donna: grave il marito - Grave il marito trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverato in gravi ... Scrive napolitoday.it
