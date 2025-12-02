Pozzuoli incendio in un' abitazione | morta carbonizzata donna di 61 anni grave il marito

Ilmattino.it | 2 dic 2025

Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli (Napoli). La. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

