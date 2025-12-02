Povertà sanitaria sempre più famiglie in difficoltà

Cresce la povertà sanitaria. Più di 500 mila italiani chiedono aiuto per acquistare medicine. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Povertà sanitaria, sempre più famiglie in difficoltà

Scopri altri approfondimenti

Sale la povertà sanitaria in Italia. Nel 2025, 501.922 persone si sono trovate in questa condizione, cioè hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.034 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che - facebook.com Vai su Facebook

Cresce la povertà sanitaria: sempre più cittadini aiutati dal Banco farmaceutico Vai su X

Sanità, le famiglie italiane spendono 40 miliardi. Ma il 40% è per prestazioni “inutili” - MILANO – Le famiglie italiane spendono di tasca loro per la sanità più della media dei Paesi avanzati, oltre 40 miliardi di euro, ma lo fanno in maniera inefficiente: il 40% riguarda prestazioni a ... Segnala repubblica.it

Spesa sanitaria delle famiglie in crescita, Italia quinta in Ue: di 40 miliardi il 40% per prestazioni inutili - Roma, 18 febbraio 2025 – Cresce la spesa sanitaria delle famiglie e nel 2023 supera i 40 miliardi di euro, con un incremento del 26,8% in 10 anni, tra il 2012 e il 2022. Si legge su quotidiano.net

Gimbe, la spesa sanitaria a carico delle famiglie ha superato i 40 mld di euro: è sopra la media Ue - Secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, il nostro Paese è al quinto posto in Ue, per quanto riguarda il peso economico sulle famiglie della spesa sanitaria privata, cosidetta out of pocket: ... Riporta fanpage.it

Gimbe, nel 2023 spesa sanitaria famiglie al quinto posto in Ue, 40% in prestazioni inutili - In un contesto di crescenti difficoltà del Servizio sanitario nazionale (Ssn), "la spesa sanitaria delle famiglie - Lo riporta notizie.tiscali.it

Spesa sanitaria delle famiglie a 40 miliardi: il 40% è «inutile». Il ruolo dei fondi integrativi - «La spesa out of pocket, quella pagata direttamente dai cittadini, non è un indicatore affidabile delle mancate tutele pubbliche sul fronte della sanità per due ragioni: da un lato perché circa il 40% ... Segnala ilsole24ore.com

Sanita': Fondazione Gimbe, 'inutile' il 40% della spesa privata delle famiglie - Focus su ruolo fondi sanitari integrativi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com