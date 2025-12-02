Povertà sanitaria sempre più famiglie in difficoltà
Cresce la povertà sanitaria. Più di 500 mila italiani chiedono aiuto per acquistare medicine. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Scopri altri approfondimenti
Sale la povertà sanitaria in Italia. Nel 2025, 501.922 persone si sono trovate in questa condizione, cioè hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.034 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci e cure che - facebook.com Vai su Facebook
Cresce la povertà sanitaria: sempre più cittadini aiutati dal Banco farmaceutico Vai su X
Sanità, le famiglie italiane spendono 40 miliardi. Ma il 40% è per prestazioni “inutili” - MILANO – Le famiglie italiane spendono di tasca loro per la sanità più della media dei Paesi avanzati, oltre 40 miliardi di euro, ma lo fanno in maniera inefficiente: il 40% riguarda prestazioni a ... Segnala repubblica.it
Spesa sanitaria delle famiglie in crescita, Italia quinta in Ue: di 40 miliardi il 40% per prestazioni inutili - Roma, 18 febbraio 2025 – Cresce la spesa sanitaria delle famiglie e nel 2023 supera i 40 miliardi di euro, con un incremento del 26,8% in 10 anni, tra il 2012 e il 2022. Si legge su quotidiano.net
Gimbe, la spesa sanitaria a carico delle famiglie ha superato i 40 mld di euro: è sopra la media Ue - Secondo l’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, il nostro Paese è al quinto posto in Ue, per quanto riguarda il peso economico sulle famiglie della spesa sanitaria privata, cosidetta out of pocket: ... Riporta fanpage.it
Gimbe, nel 2023 spesa sanitaria famiglie al quinto posto in Ue, 40% in prestazioni inutili - In un contesto di crescenti difficoltà del Servizio sanitario nazionale (Ssn), "la spesa sanitaria delle famiglie - Lo riporta notizie.tiscali.it
Spesa sanitaria delle famiglie a 40 miliardi: il 40% è «inutile». Il ruolo dei fondi integrativi - «La spesa out of pocket, quella pagata direttamente dai cittadini, non è un indicatore affidabile delle mancate tutele pubbliche sul fronte della sanità per due ragioni: da un lato perché circa il 40% ... Segnala ilsole24ore.com
Sanita': Fondazione Gimbe, 'inutile' il 40% della spesa privata delle famiglie - Focus su ruolo fondi sanitari integrativi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com