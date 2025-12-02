Povertà sanitaria in Italia in crescita 1 cittadino su 10 non si cura più

La povertà sanitaria in Italia non è più un fenomeno marginale, ma un indicatore delle crescenti fragilità sociali. Nel 2025, secondo il XII Rapporto “ Donare per curare ” dell’ Osservatorio sulla povertà sanitaria del Banco Farmaceutico, sono stati 501.922 i cittadini costretti a ricorrere alle oltre 2.000 realtà assistenziali convenzionate per ottenere gratuitamente farmaci e cure altrimenti inaccessibili. Cos’è la povertà sanitaria. Per povertà sanitaria si intende la condizione di chi, a causa di difficoltà economiche, non riesce ad accedere a cure mediche adeguate, farmaci o prestazioni sanitarie, anche in un Paese in cui è presente un sistema sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Povertà sanitaria in Italia in crescita, 1 cittadino su 10 non si cura più

