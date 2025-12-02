Povertà alimentare l’11% degli italiani – anche se ha un lavoro - non si può permettere un’alimentazione bilanciata

Lo segnala il nuovo Atlante della Fame in Italia 2025: le famiglie numerose e quelle che vivono al Sud sono fra le più colpite. Si contano oltre 430.000 bambini e adolescenti in deprivazione alimentare.

