Poste italiane il 3 dicembre l’annuncio del vincitore del premio giornalistico Tg Poste
È partito il conto alla rovescia per la proclamazione dei vincitori della seconda edizione del Premio giornalistico Tg Poste, in programma il 3 dicembre alla Casina Poste di Roma. L’iniziativa è stata lanciata da Poste italiane per valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione che sappiano interpretare la professione sperimentando tecniche nuove, linguaggi narrativi inediti e punti di vista originali. Hanno partecipato studenti delle scuole di giornalismo e giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, fino a 30 anni compiuti, che nei 12 mesi precedenti abbiano realizzato e pubblicato almeno 10 prodotti giornalistici. 🔗 Leggi su Lettera43.it
