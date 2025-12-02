Porto Corsini La Pigna | Ridotto il tempo del divieto di sosta nell' area del mercato Vittoria per la comunità
La lista civica La Pigna accoglie favorevolmente la risposta della Giunta, arrivata nel Consiglio comunale di oggi, che ha confermato che a partire dalla prossima estate l’ordinanza relativa al divieto di sosta nell’area destinata al mercato di Porto Corsini verrà modificata: il divieto scatterà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TERMINAL PORTO CORSINI Ravenna Work in progress / Men and women at work a project by Alfonso Femia / Atelier(s) Alfonso Femia with RINA for RCCP The project is by Alfonso Femia / Atelier(s) Alfonso Femia, Port System Authority of the Central Northe - facebook.com Vai su Facebook
Porto Corsini, La Pigna. “La Giunta accoglie la nostra richiesta: divieto di sosta solo dalla domenica mattina. Una vittoria per residenti e attività” - La Lista Civica La Pigna annuncia con soddisfazione che l’Amministrazione comunale ha accolto integralmente la richiesta presentata dal gruppo consiliare attraverso l’interrogazione discussa in Consig ... Secondo ravennawebtv.it
Porto Corsini, black out nei bagni: "Per cinque weekend consecutivi. E sempre nel clou del servizio" - Porto Corsini, località balneare della provincia di Ravenna al confine con Ferrara, rappresenta un punto strategico per il turismo estivo sulla costa adriatica. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Porto Corsini, interventi sul traffico. Dissuasori in via Molo Sanfilippo. E limite dei 30 lungo tutta la strada - Questa prima azione però non accontenta la Pro loco: "Così si risolve solo il problema della ... Si legge su ilrestodelcarlino.it