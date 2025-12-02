Porto con me mamma così ti faccio un dispetto Il figlio di Stefania e quel tragico messaggio | Era geloso di tutti

Siena, 2 dicembre 2025 – “Mi piacerebbe che fosse ricordata come una persona che si preoccupava più per il prossimo che per se stessa. Che ha fatto di tutto per proteggermi in questa situazione”, le parole a La Nazione di Andrea Caiella, il figlio della donna di 59 anni uccisa a Po’ Bandino nella sua abitazione con due colpi di pistola esplosi dal compagno Antonio Iacobellis. Stefania Terrosi, originaria di Montepulciano, non aveva presentato denunce nei confronti dell’uomo che le ha tolto la vita, prima di spararsi e farla finita lui stesso. omicidio suicidio a Po' Bandino "Era geloso di tutti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

