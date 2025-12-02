Porte aperte al futuro digitale della cultura in Campania prenotazioni attive
Il 6 e 7 dicembre la prima edizione di “Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura. Orizzonti digitali e patrimonio culturale”. La Regione Campania, attraverso la Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, presenta il 6 e 7 dicembre a Napoli, lungo Via Duomo – la “Strada dei Musei”, la prima edizione di “Cultura Campania – Ecosistema Digitale per la Cultura. Orizzonti digitali e patrimonio culturale”. Sono attive, sul sito web di Scabec, le prenotazioni per le visite guidate in otto prestigiosi luoghi della cultura. L’evento, realizzato in collaborazione con il partner digitale Almaviva Group, è dedicato alla piattaforma regionale che promuove e valorizza il patrimonio culturale mediante l’impiego delle tecnologie digitali, raggiungibile all’indirizzo cultura. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
