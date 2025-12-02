Portarsi il pranzo da casa? A Milano fa risparmiare 3.600 euro all’anno

Milano, 2 dicembre 2025 – Portarsi il pranzo da casa fa risparmiare in media 263 euro al mese, ovvero circa 3.200 euro all'anno, cioè quasi due stipendi in più. E sul podio delle città italiane dove conviene di più farsi “la “schiscetta” sul posto di lavoro ci sono due capoluogo lombardi. Ovviamente la carissima Milano ma anche Monza. Sono alcuni dei dati che emergono da un analisi di Bravo, fintech leader nella gestione del debito, che ha messo a confronto il costo della pausa pranzo fuori con quello del pranzo preparato a casa. Dove la “schiscette” fa risparmiare di più . In termini Milano e Monza (insieme a Parma, Modena e Bologna), sono le città dove portarsi il pranzo da casa fa risparmiare di più sono concentrate al Nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

