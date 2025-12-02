Ponte Stretto Salvini | obiettivo è farlo avvocati al lavoro

Roma, 2 dic. (askanews) – “Ci sono gli avvocati che stanno lavorando, il mio obiettivo è far partire i cantieri, l’obiettivo è farlo. Se stiamo rispondendo ai rilievi della Corte dei conti non parto adesso, partiremo nel ’26. L’obiettivo è partire”. Lo ha sottolineato il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini a margine di un evento sul Pnrr, rispondendo in merito alla riunione di ieri a Palazzo Chigi dopo i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto. Su un imminente confronto con Bruxelles sulle direttive Ue violate, secondo i rilievi della Corte dei conti, ha aggiunto: “Ce lo abbiamo da tre anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it