Ponte Stretto Salvini | obiettivo è farlo avvocati al lavoro
Roma, 2 dic. (askanews) – “Ci sono gli avvocati che stanno lavorando, il mio obiettivo è far partire i cantieri, l’obiettivo è farlo. Se stiamo rispondendo ai rilievi della Corte dei conti non parto adesso, partiremo nel ’26. L’obiettivo è partire”. Lo ha sottolineato il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini a margine di un evento sul Pnrr, rispondendo in merito alla riunione di ieri a Palazzo Chigi dopo i rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto. Su un imminente confronto con Bruxelles sulle direttive Ue violate, secondo i rilievi della Corte dei conti, ha aggiunto: “Ce lo abbiamo da tre anni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
"Schifani e Occhiuto ritirino il sostegno al Ponte sullo Stretto, sono altre le priorità”, Il commento dei presidenti di Legambiente Calabria e Sicilia, Anna Parretta e Tommaso Castronovo - facebook.com Vai su Facebook
Ponte Stretto, Tajani: Fondi Ue per l’opera? Infrastrutture fondamentali per garantire sicurezza Vai su X
Ponte sullo Stretto, scontro acceso ma il governo tira dritto - Le manifestazioni non si fermano ma il governo italiano non cambia idea sul Ponte sullo Stretto: l'obiettivo è aprire il cantieri nel 2026 ... Segnala formulapassion.it
Ponte Stretto, Salvini: obiettivo è farlo, avvocati al lavoro - L'artista ha parlato della fine di questa storia d'amore e di ciò che ha ... msn.com scrive
Messina, in 15 mila contro il Ponte: “Lo Stretto non si tocca” - Sotto una pioggia battente, gli organizzatori della manifestazione contro il Ponte sullo Stretto a Messina rivendicano un successo senza precedenti: ... Segnala sicilianews24.it
La pioggia non ferma la manifestazione No Ponte “siamo 15mila”. Salvini: “cantieri nel 2026” - i No Ponte esultano “siamo in 15mila, Schlein: “Stop allo spreco di 13 miliardi”. Scrive quicosenza.it
È record al corteo no ponte a Messina: «Siamo in 15 mila». I comitati contro la linea di Salvini - Ma il ministro Salvini dall'altra parte dello Stretto in video collegamento dice: «Rifare un'altra gara significa dire di no al pont ... Scrive corriere.it
Ponte sullo Stretto, Salvini spiega perchè non si deve rifare la gara d’appalto - Ma i costi dei materiali, dell’acciaio, del cemento, dell’energia non sono i costi di 10 anni fa. strettoweb.com scrive