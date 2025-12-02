Ponte Nuovo chiuderà anche il sottopasso

Tanti i temi trattati dalla Consulta Civica Cento-Penzale, riunitasi, alla presenza del vicesindaco Vito Salatiello, lo scorso 28 novembre. Primo fra questi, la questione Ponte Nuovo, la cui chiusura per lavori di manutenzione e messa in sicurezza è prevista da aprile a novembre 2026. I consultori hanno evidenziato come la chiusura preoccupi la cittadinanza e le imprese in prossimità del cantiere, rappresentate tra il pubblico, specialmente se le tempistiche dei lavori dovessero ulteriormente dilatarsi. Sul tema, il vicesindaco ha affermato: "L’opera si presenta come necessaria e obbligata. Il cantiere, che vedrà a periodi alterni anche la chiusura del sottopassaggio di via Lavinino, sarà portato avanti dalla ditta Frantoio Fondovalle, specializzata in questo tipo di cantieri, e vedrà interventi su tutta la struttura del ponte, fatta eccezione per i piloni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

