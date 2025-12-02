Ponte Mascarello niente ricostruzione mancano i fondi

Latinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ponte Mascarello di Foce Verde a Latina, completamente chiuso al traffico dal 2018 a causa di problemi di stabilità, e oggetto di un accordo Regione Lazio-Comune di Latina-Sogin per la sua sistemazione, non potrà essere demolito e ricostruito, perché non sarebbero sufficienti i fondi derivanti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ponte mascarello ricostruzione mancanoPonte Mascarello, niente ricostruzione, mancano i fondi - Il ponte Mascarello di Foce Verde a Latina, completamente chiuso al traffico dal 2018 a causa di problemi di stabilità, e oggetto di un accordo Regione Lazio- Si legge su latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Mascarello Ricostruzione Mancano