Ponte Mascarello niente ricostruzione mancano i fondi
Il ponte Mascarello di Foce Verde a Latina, completamente chiuso al traffico dal 2018 a causa di problemi di stabilità, e oggetto di un accordo Regione Lazio-Comune di Latina-Sogin per la sua sistemazione, non potrà essere demolito e ricostruito, perché non sarebbero sufficienti i fondi derivanti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Altre letture consigliate
L’aggressione poco dopo la mezzanotte fra lunedì e martedì sul ponte degli Annibaldi. Il giovane colpito a un fianco con una lama da 7 centimetri - facebook.com Vai su Facebook
Ponte Mascarello, niente ricostruzione, mancano i fondi - Il ponte Mascarello di Foce Verde a Latina, completamente chiuso al traffico dal 2018 a causa di problemi di stabilità, e oggetto di un accordo Regione Lazio- Si legge su latinatoday.it