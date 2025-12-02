Ponte Immacolata 2025 10 idee di viaggio da prenotare con il Travel Tuesday | dalle luci di Lione alle piste del Monterosa e la magia dei boschi del Friuli
Si avvicina il weekend dell’Immacolata ed è un’ottima occasione per dedicarsi ad un assaggio di vacanza invernale prima delle feste natalizie e godersi finalmente qualche giorno di relax. Ecco 10 idee tra mercatini di Natale, città d’arte, crociere al caldo e piste da sci. A Lione a festeggiare la luce. Per il ponte dell’Immacolata Lione è bellissima ed è nel suo momento migliore. Torna la Festa delle Luci che si svolge ogni anno a inizio dicembre ed è l’occasione giusta per riscoprire la città sotto un punto di vista artistico, in un’atmosfera gioiosa e di festa prenatalizia. Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 5 all’8 dicembre, e come sempre la città si accenderà in un’esplosione di luci e colori: le vie, le piazze e le facciate dei monumenti più importanti accoglieranno le installazioni artistiche realizzate da artisti, designer e video maker. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
