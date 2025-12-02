Ponte dell' Industria cambia nome | sarà intitolato a San Francesco d' Assisi
Ponte dell’Industria cambia nome: sarà intitolato a San Francesco d’Assisi. La giunta capitolina ha approvato una delibera in cui si accoglie la richiesta, presentata dal Comitato nazionale San Francesco, per il cambio di denominazione dell’infrastruttura, oggetto di un imponente piano di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
#viabilità #Roma Stanotte chiusura notturna (dalle 22 alle 5) per il Ponte Industria e via del Porto Fluviale. Deviate le linee 96 e 780 Vai su X
24 novembre 2025 Piove sul Ponte di Ferro o dell'Industria! - facebook.com Vai su Facebook
Ponte dell’Industria a Roma, chiusura totale dal 20 al 24 novembre: come cambia la viabilità - Dal 20 al 24 novembre 2025 chiude il Ponte dell’Industria per lavori, che prevedono il montaggio di arconi. Lo riporta fanpage.it
Il ponte dell'Industria chiude per lavori: il calendario degli stop e le modifiche alla viabilità - Che richiederà la chiusura totale al traffico e alcune modifiche alla viabilità della zona. Da romatoday.it
Sul ponte dell'Industria tornano gli storici arconi: l'infrastruttura riapre al traffico - La fase successiva, che riguarderà il rimontaggio delle strutture superiori, richiederà ulteriori chiusure. Segnala romatoday.it
Ponte dell'Industria, gli archi tornano al loro posto - VIDEO - Le immagini del posizionamento dell'arco sul "ponte di ferro". Scrive rainews.it
Ponte dell'Industria: la riapertura in settimana - La riapertura era annunciata per questa settimana e, secondo le ultime notizie dovrebbe avvenire giovedì 20 marzo. Scrive rainews.it
Ponte di Ferro riapre il 17 marzo: ecco cosa cambia, dalla pista ciclabile alla linea bus - Appuntamento al 17 marzo 2025 per la riapertura del Ponte di Ferro (o ponte dell'industria) a Roma, il collegamento che mette in comunicazione i quartieri Ostiense e Portuense. Scrive ilmessaggero.it