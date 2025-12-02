Ponte dell' Immacolata potenziati i trasporti | cosa cambia per bus metro e tram

"Potenziati tutti i servizi di trasporto pubblico in considerazione dei rilevanti flussi turistici registrati in questi giorni a Napoli e delle prossime previsioni. Centrale, in tale ottica secondo l'Amministrazione comunale, il ruolo di Anm vettore principale per la mobilità dei cittadini e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

