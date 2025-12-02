Ponte dell’Immacolata | musei aperti in Toscana domenica 7 e lunedì 8 dicembre

In occasione del Ponte dell'Immacolata, il 7 e l'8 dicembre 2025 i musei della Direzione regionale musei della Toscana offriranno al pubblico due giornate speciali all'insegna di aperture festive, ingressi gratuiti e iniziative culturali diffuse in tutto il territorio. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ponte dell’Immacolata: musei aperti in Toscana domenica 7 e lunedì 8 dicembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Turismo. Ponte dell’Immacolata e feste di Capodanno: le prenotazioni vanno a gonfie vele - facebook.com Vai su Facebook

Con l’avvicinarsi del Ponte dell’Immacolata, si torna a parlare di vacanze: secondo eDreams, sono sempre di più gli italiani che scelgono di fare un weekend lungo in viaggio. Ma quali sono le città più popolari tra quelle scelte dagli italiani? Vai su X

Ponte dell’Immacolata in Toscana, i musei aperti e le mostre da non perdere - Alcuni consigli per un viaggio nel patrimonio storico e culturale della regione ... Lo riporta intoscana.it

Ponte dell’Immacolata: le aperture e il programma dei parchi archeologici della Maremma - Il mese di dicembre si preannuncia già ricco di iniziative e appuntamenti, ai parchi archeologici della Maremma, che invitano i visitatori per il ponte dell’Immacolata, per vivere l’emozione ... Come scrive grossetonotizie.com

1 giugno, inizia il ponte: i musei aperti in Toscana - Firenze, 1 giugno 2025 – Oggi inizia il ponte del 2 giugno, e per chi vuole approfittare di queste festività per visitare i luoghi della cultura, sono tanti quelli a ingresso gratuito. lanazione.it scrive

Domenica al Museo: questo weekend apre il ponte del 2 giugno con l’arte gratuita - Ogni prima domenica del mese, migliaia di persone riscoprono la bellezza del patrimonio artistico italiano grazie a Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente ... Segnala siviaggia.it

Musei aperti a Firenze e in Toscana per Ferragosto: la guida completa città per città - Passare Ferragosto in compagnia della Venere (di Leonardo), del David (di Michelangelo), o della Dama del Mazzolino (di Verrocchio), perché no? Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, cosa fare per il ponte del 2 giugno 2025: eventi, parate, concerti, manifestazioni e musei gratis - Sarà un weekend lungo, complice la Festa della Repubblica del 2 giugno, e pieno di iniziative: a Firenze e dintorni si potrà trascorrere tra arte, artigianato, tradizioni e sapori tipici. Riporta corrierefiorentino.corriere.it