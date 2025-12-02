Ponte dell’Immacolata | musei aperti in Toscana domenica 7 e lunedì 8 dicembre

Firenzepost.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Ponte dell'Immacolata, il 7 e l'8 dicembre 2025 i musei della Direzione regionale musei della Toscana offriranno al pubblico due giornate speciali all'insegna di aperture festive, ingressi gratuiti e iniziative culturali diffuse in tutto il territorio. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

ponte dell8217immacolata musei aperti in toscana domenica 7 e luned236 8 dicembre

© Firenzepost.it - Ponte dell’Immacolata: musei aperti in Toscana domenica 7 e lunedì 8 dicembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ponte dell’Immacolata in Toscana, i musei aperti e le mostre da non perdere - Alcuni consigli per un viaggio nel patrimonio storico e culturale della regione ... Lo riporta intoscana.it

ponte dell8217immacolata musei apertiPonte dell’Immacolata: le aperture e il programma dei parchi archeologici della Maremma - Il mese di dicembre si preannuncia già ricco di iniziative e appuntamenti, ai parchi archeologici della Maremma, che invitano i visitatori per il ponte dell’Immacolata, per vivere l’emozione ... Come scrive grossetonotizie.com

1 giugno, inizia il ponte: i musei aperti in Toscana - Firenze, 1 giugno 2025 – Oggi inizia il ponte del 2 giugno, e per chi vuole approfittare di queste festività per visitare i luoghi della cultura, sono tanti quelli a ingresso gratuito. lanazione.it scrive

Domenica al Museo: questo weekend apre il ponte del 2 giugno con l’arte gratuita - Ogni prima domenica del mese, migliaia di persone riscoprono la bellezza del patrimonio artistico italiano grazie a Domenica al Museo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che consente ... Segnala siviaggia.it

Musei aperti a Firenze e in Toscana per Ferragosto: la guida completa città per città - Passare Ferragosto in compagnia della Venere (di Leonardo), del David (di Michelangelo), o della Dama del Mazzolino (di Verrocchio), perché no? Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, cosa fare per il ponte del 2 giugno 2025: eventi, parate, concerti, manifestazioni e musei gratis - Sarà un weekend lungo, complice la Festa della Repubblica del 2 giugno, e pieno di iniziative: a Firenze e dintorni si potrà trascorrere tra arte, artigianato, tradizioni e sapori tipici. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Dell8217immacolata Musei Aperti