Ponte dell’Immacolata in Toscana 2025 mete ed eventi per il weekend lungo

FIRENZE – Il Ponte dell’Immacolata in Toscana nel 2025 offrirà tre giorni pieni – dal 6 all’8 dicembre – che daranno ufficialmente il via alla stagione invernale. È uno dei fine settimana più attesi per chi ama i mercatini natalizi, i borghi illuminati, le prime sciate, le terme all’aperto e gli eventi dedicati a famiglie e bambini. Mercatini di Natale in Toscana 2025: date, piazze, cosa trovare. I mercatini natalizi rappresentano uno dei motivi principali per cui migliaia di persone scelgono la Toscana per il weekend dell’Immacolata. Ad Arezzo, il Villaggio Tirolese – attivo dal 15 novembre al 6 gennaio – non è solo un mercatino, ma un vero allestimento di atmosfera mitteleuropea: casette in legno, oggetti di artigianato, sculture in legno tirolesi, prodotti altoatesini, vin brulé e street food alpino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

