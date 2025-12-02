Polo universitario | tutto pronto per la cerimonia accoglienza delle 145 matricole
BRINDISI - Le 100 matricole della facoltà di Infermieristica e le 45 di Fisioterapia del Polo universitario Vittorio Valerio dell’ex ospedale Di Summa riceveranno il 4 dicembre alle 12 il saluto delle autorità accademiche e locali in occasione dell’inizio dei corsi.Alla cerimonia parteciperanno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
