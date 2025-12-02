Polo formativo d’eccellenza Parte da 180 iscritti e 80 docenti la seconda vita dell’ex Salvemini

Un’ex scuola media che riapre le porte per accogliere un istituto di alta formazione post diploma. In via Brunico a Varese i locali che fino a qualche tempo fa ospitavano la Salvemini sono tornati a vivere grazie ad Its Red Academy, che in accordo con il Comune e in partenariato con Fondazione Enaip Lombardia ha inaugurato un progetto pilota che unisce formazione avanzata, rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio pubblico. Dal 20 ottobre è operativo un quarto dell’edificio, completamente riqualificato e reso funzionale all’avvio dell’anno formativo. Sono state attivate otto aule didattiche, un ufficio direzionale, un ufficio amministrativo, due sale accoglienza e un laboratorio espositivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

