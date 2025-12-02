Poliziotto morto a Torre del Greco resta in carcere il 28enne alla guida del suv che ha colpito la volante

Fanpage.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la custodia in carcere per il 28enne che, lo scorso primo novembre, a Torre del Greco, ha speronato una volante della polizia, provocando la morte dell'agente Aniello Scarpato e il ferimento di un collega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

