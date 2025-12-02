Poliziotto morto a Torre del Greco resta in carcere il 28enne alla guida del suv che ha colpito la volante

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato la custodia in carcere per il 28enne che, lo scorso primo novembre, a Torre del Greco, ha speronato una volante della polizia, provocando la morte dell'agente Aniello Scarpato e il ferimento di un collega. 🔗 Leggi su Fanpage.it

