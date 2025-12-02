Polizia locale | avviato il percorso per diritti previdenziali e assicurativi adeguati
Il consiglio regionale ha approvato l’ordine del giorno presentato da Walter Sorriento, consigliere di Orgoglio Liguria. Il documento impegna il presidente e la giunta ad avviare un percorso nazionale per riconoscere alla polizia locale il giusto valore, attraverso accordi per la sicurezza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
