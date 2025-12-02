Polizia in centro il sabato sera

Dopo la rissa in centro storico di sabato sera Cesena Siamo Noi interviene per chiedere un presidio fisso in centro. "In centro – afferma il gruppo consiliare Csn – siamo al limite da troppo tempo e nessuno fa nulla di davvero efficace. Risse, aggressioni, giovani picchiati a terra: questa è la fotografia del nostro sabato sera. E non possiamo accettarlo. Serve almeno un presidio fisso il sabato sera, per garantire l’incolumità dei nostri ragazzi. A essere esposti sono i più giovani, che frequentano il centro e si ritrovano in situazioni fuori controllo". "Noi stiamo dalla parte della Polizia, che ogni giorno, con organici ridotti e carichi di lavoro enormi, fa tutto ciò che può per mantenere la città sicura – prosegue Csn –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Polizia in centro il sabato sera"

