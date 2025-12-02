Pokrovsk conquistata dalla Russia ecco perché è così importante per Mosca e per le sorti della guerra

La Russia ha conquistato la città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo scrive l'agenzia Ria. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pokrovsk conquistata dalla Russia, ecco perché è così importante per Mosca e per le sorti della guerra

Contenuti che potrebbero interessarti

Intanto a nord di Pokrovsk, a Dobropilla i russi hanno perso tutto il territorio conquistato, lasciando sul terreno migliaia di morti, di cui a Vladimir Putin interessa meno di zero. Vai su X

Ukrinform: “14.400 civili intrappolati nelle zone di guerra in Donetsk, di cui circa 1.250 a Pokrovsk” Tutti gli aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/ucraina-guerra-nuovo-piano-trump-accordo-vicino-ma - facebook.com Vai su Facebook

Pokrovsk conquistata dalla Russia, ecco perché è così importante per Mosca e per le sorti della guerra - La Russia ha conquistato la città di Pokrovsk, nella regione ucraina di Donetsk, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. msn.com scrive

Il Cremlino: «Conquistate Pokrovsk e Volchansk» - I colloqui a Miami «sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare» ha detto il segretario di Stato americano mentre il capo della delegazione ucraina Rustem Umerov ... Si legge su ilmessaggero.it

L’annuncio del Cremlino: «Conquistate Pokrovsk e Volchansk» - Le autorità russe sostengono di aver preso il controllo di Pokrovsk, nel Donetsk, e di Volchansk, nella regione di Kharkiv. Riporta msn.com

Pokrovsk, 110mila soldati russi schierati vicino alla città ucraina: ecco perché (e la strategia di Putin) - Secondo Kiev, si tratta di una mossa strategica mirata a conquistare l’importante città dell’Ucraina orientale. Si legge su ilmattino.it

Perché la battaglia di Pokrovsk è così importante nella guerra tra Russia e Ucraina - Nel cuore del Donbass, la città di Pokrovsk è diventata il nuovo epicentro della guerra in Ucraina. fanpage.it scrive

A Pokrovsk l’Ucraina deve fare una scelta difficile - La battaglia per la città ucraina di Pokrovsk va avanti da più di un anno, e dopo una lunga resistenza da parte degli ucraini ora sembra sul punto di essere conquistata dalla Russia. ilpost.it scrive