Pokémon Legends Z svela un regalo misterioso gratuito imperdibile

attualmente in corso: promozione Mystery Gift in Pokémon Legends Z-A. La saga di Pokémon Legends Z-A si arricchisce di un evento promozionale in concomitanza con l'uscita imminente del DLC Mega Dimension. Una promozione speciale denominata Mystery Gift è attiva, permettendo ai giocatori di ottenere gratuitamente oggetti di gioco esclusivi. come usufruire del Mystery Gift. Per accedere all'offerta, è necessario effettuare il login nel gioco, avviare la procedura di ricezione del Mystery Gift e completare la procedura di ricezione. Questa operazione è semplice e immediata, consentendo ai giocatori di ricevere bonus senza complicazioni.

