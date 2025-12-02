Pokémon GO evento viaggio a Paldea e guide ai premi

scopri le novità di Pokémon GO con l’evento “Journey to Paldea”. Il mese di dicembre 2025 si apre con un evento imperdibile per gli allenatori di Pokémon GO: “Journey to Paldea”. Questa iniziativa, di durata settimanale, introduce nuove creature, sfide e ricompense, arricchendo l’esperienza di gioco con molteplici opportunità di cattura, combattimento e raccolta. Attraverso una serie di bonus e debutti, gli appassionati avranno modo di esplorare una rotazione di Pokémon mai vista prima, in un contesto che unisce innovazione e tradizione. principali caratteristiche dell’evento “Journey to Paldea”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pokémon GO evento viaggio a Paldea e guide ai premi

