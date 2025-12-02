Poggioreale grave incidente tra auto e moto | centauro in fin di vita all’Ospedale del Mare
Un violento incidente stradale si è verificato a Poggioreale, in via Giuliano da Maiano, nel Rione Luzzatti. Lo scontro tra un’auto e una moto ha ridotto in fin di vita l’uomo alla guida del mezzo a due ruote. Il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è ricoverato in prognosi riservata. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
