Pnrr via libera Ue all’ottava rata per l’Italia ok al prestito di 12,8 mld di € dopo il raggiungimento di 32 obiettivi 153 i mld totali
Il governo italiano ha ottenuto l’erogazione dell’ottava rata del Pnrr. 12,8 miliardi di euro grazie al raggiungimento di 32 diversi obiettivi La Commissione europea ha erogato l'ottava rata del Pnrr all'Italia. Il Governo ha celebrato il risultato e ha annunciato di essere al lavoro sia per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
