Pnrr via libera Ue all’ottava rata per l’Italia ok al prestito di 12,8 mld di € dopo il raggiungimento di 32 obiettivi 153 i mld totali

Ilgiornaleditalia.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha ottenuto l’erogazione dell’ottava rata del Pnrr. 12,8 miliardi di euro grazie al raggiungimento di 32 diversi obiettivi La Commissione europea ha erogato l'ottava rata del Pnrr all'Italia. Il Governo ha celebrato il risultato e ha annunciato di essere al lavoro sia per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

pnrr via libera ue all8217ottava rata per l8217italia ok al prestito di 128 mld di 8364 dopo il raggiungimento di 32 obiettivi 153 i mld totali

© Ilgiornaleditalia.it - Pnrr, via libera Ue all’ottava rata per l’Italia, ok al prestito di 12,8 mld di € dopo il raggiungimento di 32 obiettivi, 153 i mld totali

Altri contenuti sullo stesso argomento

pnrr via libera uePnrr, via libera della Commissione Ue all’ottava rata da 12,8 miliardi di euro - A riferirlo è Palazzo Chigi in una nota, nella quale si sottolinea come con la valutazione positiva di Bruxelles venga “certificato il pieno ed effettivo conseguimento dei trentadue obiettivi previsti ... Si legge su tg24.sky.it

pnrr via libera ueVia libera Ue ottava rata Pnrr, Meloni: “Riconosciuto raggiungimento obiettivi” - La Commissione europea ha comunicato la valutazione positiva al pagamento dell'ottava rata del Pnrr dell'Italia da 12,8 miliardi di euro, fa sapere Palazzo Chigi con una nota ... Come scrive interris.it

Pnrr, via libera dall’Ue al pagamento dell’ottava rata da 12,8 miliardi. Meloni: confermato il primato dell’Italia - Tra i 32 obiettivi raggiunti, spiccano la digitalizzazione, il potenziamento della telemedicina e la tutela ambientale. Segnala milanofinanza.it

pnrr via libera uePnrr, ok della Ue all’ottava rata. Meloni: «Primi nell’attuazione» - Il commissario europeo per l’Economia per anni è stato un guardiano integerrimo dei conti. Lo riporta ilmessaggero.it

pnrr via libera ueFDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «PNRR, MANTOVANI (FDI): VIA LIBERA OTTAVA RATA È BUON LAVORO GOVERNO MELONI» - "L'ok della Commissione europea al pagamento dell'ottava tranche del Pnrr, pari a 12,8 miliardi di euro, rappresenta un importante risultato per il governo ... agenziagiornalisticaopinione.it scrive

pnrr via libera ueOk Ue alla revisione del Pnrr. Foti: «L’Italia più competitiva» - C'è la via libera definitiva dell'Europa alla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiana. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Pnrr Via Libera Ue