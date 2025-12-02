Pm Ardituro elenca le tifoserie di Serie A infiltrate dalle mafie da Juventus e Napoli a Inter Milan e Lazio

Allarme del pm Antonio Ardituro sulle tifoserie di Serie A infiltrate dalle mafie: gli esempi citati da Juventus e Napoli a Inter, Milan e Lazio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pm Ardituro elenca le tifoserie di Serie A infiltrate dalle mafie, da Juventus e Napoli a Inter, Milan e Lazio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il pm Ardituro: "Esempi clamorosi di club di calcio di Serie A e B infiltrati da organizzazioni camorristiche" - Il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha parlato della situazione attuale del rapporto tra calcio e organizzazioni criminali ... corrieredellosport.it scrive

L'accusa del Pm Ardituro, 'dallo sport risposte timide su mafie e calcio' - 'Esempi clamorosi di club infiltrati dalle organizzazioni criminali, nelle curve ultrà crescono eversione e suprematismo' (ANSA) ... Scrive ansa.it

IL PM - Ardituro: "Dallo sport risposte timide su mafie e calcio" - "Se non c'è una forma di reazione a quel principio per cui il mondo del calcio si sente fuori dal contesto del controllo di legalità assicurato in tutti gli altri settori, perché poi le risposte anche ... Riporta napolimagazine.com