Plusvalenza record per la cessione di Kvara al PSG

Dal bilancio del club di ADL si evidenzia la plusvalenza record per la cessione del georgiano. Il sito Calcio e Finanza ha visionato il bilancio . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

plusvalenza record cessione kvaraKvaratskhelia per il Napoli è stata una plusvalenza record di 77, 8 milioni - Il Napoli chiude il bilancio 2024/25 con un rosso di 21,4 milioni, ma registra una plusvalenza record dalla cessione di Kvaratskhelia al Psg: ... Da ilnapolista.it

