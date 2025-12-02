Plenity arriva in Italia l’idrogel innovativo che aiuta a perdere peso

E’ disponibile in Italia un nuovo dispositivo medico destinato al  supporto della perdita di peso negli adulti  con sovrappeso o obesità,  in associazione a dieta ed esercizio fisico.  Si tratta di Plenity, un Dm di classe III, approvato dall’Agenzia americana  Food and Drug Administration  e con marcatura Ce. Nello  studio clinico Glow  – pubblicato su ‘Obesity’ e condotto su 436 pazienti – chi ha assunto il prodotto nel 59% dei casi  ha perso almeno il 5% del proprio peso  e  3 persone su 10 hanno perso una media del 14%. Plenity non ha mostrato interferenze con l’assorbimento di vitamine e il profilo di sicurezza è risultato sovrapponibile al placebo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

