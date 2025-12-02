Plenity arriva in Italia l’idrogel innovativo che aiuta a perdere peso
E’ disponibile in Italia un nuovo dispositivo medico destinato al supporto della perdita di peso negli adulti con sovrappeso o obesità, in associazione a dieta ed esercizio fisico. Si tratta di Plenity, un Dm di classe III, approvato dall’Agenzia americana Food and Drug Administration e con marcatura Ce. Nello studio clinico Glow – pubblicato su ‘Obesity’ e condotto su 436 pazienti – chi ha assunto il prodotto nel 59% dei casi ha perso almeno il 5% del proprio peso e 3 persone su 10 hanno perso una media del 14%. Plenity non ha mostrato interferenze con l’assorbimento di vitamine e il profilo di sicurezza è risultato sovrapponibile al placebo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
appuntamento del programma ` Sabato 13 dicembre | Ore 10.30 ? Ingresso gratuito La magia del Natale arriva con le voci dei ragazzi della Compagnia Teatrale Bring Wonder, che interpreteranno i - facebook.com Vai su Facebook
Mezzi pubblici, agevolazioni trappola sui social. Appello di Arriva Italia: “Non cliccate sui link, sono falsi” - A sottolinearlo è Arriva Italia, dopo che negli ultimi periodi sono stati segnalati messaggi diffusi ingannevoli via social. Secondo ilgiorno.it