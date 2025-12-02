piuma prende forma via ai lavori nelle aree gioco

EMPOLESE VALDELSA Ad Empoli, Montelupo e Capraia e Limite sono in corso gli interventi legati al "Progetto PIUMA" (acronimo di "Parchi Innovativi Universali Mobili e Accessibili") per una maxi operazione da 320mila euro (275mila dei quali provenienti da risorse della Regione) che si concluderà entro il 31 dicembre del 2026. Sta prendendo piede la prima parte del progetto, con interventi volti a migliorare l’accessibilità nei parchi pubblici, con il montaggio dei giochi e delle attrezzature da fitness che si chiuderà entro fine anno. I parchi oggetto dell’intervento saranno il Mariambini di via Bisarnella a Empoli, il parco di via Guido Rossa a Capraia e Limite e il parco del Turbone di via della Pesa a Montelupo Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

