Alla vigilia dell’apertura di Più libri più liberi, in programma dal 4 dicembre alla Nuvola dell’Eur, monta la polemica per la partecipazione della casa editrice Passaggio al Bosco. Un gruppo di autori, editori e figure del mondo culturale — fra cui Zerocalcare, Alessandro Barbero e Christian Raimo — ha diffuso un appello in cui si dichiara «sorpresi nello scoprire che, tra gli stand della fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, quest’anno abbia trovato spazio Passaggio al Bosco, casa editrice il cui catalogo si basa in larga parte sull’esaltazione di esperienze e figure fondanti del pantheon nazifascista e antisemita ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Più libri più liberi, l’appello contro la casa editrice neofascista