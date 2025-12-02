Più energia dal sole | inaugurato l’impianto fotovoltaico sul depuratore di San Jacopo

Pisa, 1 dicembre 2025 – Acque aggiunge un nuovo tassello alla strategia di transizione energetica, con l’attivazione di un impianto fotovoltaico da 66 kilowatt sulle coperture del depuratore San Jacopo, situato nella zona nord del comune di Pisa. Dislocato su due edifici e composto in totale da 138 pannelli, l’impianto produrrà ogni anno 78mila kilowattora di energia, che sarà interamente auto-consumata per il funzionamento della struttura, dando così un contributo importante alla riduzione dell’impatto ambientale del depuratore. All’attivazione dell’impianto erano presenti il presidente di Acque, Simone Millozzi e il nuovo amministratore delegato Andrea Guastamacchia, oltre ai tecnici del settore gestione risorse energetiche e agli operatori del depuratore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Più energia dal sole: inaugurato l’impianto fotovoltaico sul depuratore di San Jacopo

