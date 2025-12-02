Per chi segue la pallavolo solo attraverso la Nazionale, Ekaterina Antropova è l’alter ego di Paola Egonu, la seconda opposta che entra per il doppio cambio assieme alla palleggiatrice di riserva Carlotta “Charlie” Cambi. In realtà, a guardare bene, in questo biennio Antropova ha dimostrato di essere molto più di un’alternativa a Egonu, anche dentro la Nazionale, che spesso si è caricata da sola sulle spalle. È successo per esempio sia in semifinale che in finale, ai Mondiali - due partite in cui ha messo assieme 42 punti, contribuendo in maniera decisiva alla conquista del titolo iridato. Oggi, ad appena a 22 anni, Antropova può essere considerata tranquillamente una delle migliori al mondo nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Più di una alter ego