Piste ciclabili tra rischi e polemiche

A Bologna la gran parte delle piste ciclabili in area urbana è stata ricavata su marciapiedi all’uopo ridotti di spazio col risultato che non c’è alcuna sicurezza né per ciclisti né per pedoni. In generale i cittadini lamentano scarsa sicurezza di molti percorsi. Una pista ciclabile è altra cosa, non basta una bici disegnata per terra. La ragazza morta a Corticella ne è il tragico esempio. Augusto Bertocchi Risponde Beppe Boni Polemiche non solo sul tram e sui cantieri. La viabilità a Bologna è oggetto di scontro e di furiose polemiche nelle quali rientrano anche le piste ciclabili, concettualmente giuste ma in molti casi considerate mal concepite e in parte pericolose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

