Pista ciclabile disegnata | Non è una corsia riservata ma uno spazio per le bici
La ciclopedonale "disegnata" ha sollevato una forte protesta anche sui social, tanto che il Comune è intervenuto chiarendo: "Non si tratta di una pista ciclabile, ma di una semplice indicazione di sicurezza". In realtà non è una pista ciclabile, anche se la segnaletica - sia orizzontale sia verticale, compresi i pali con il cartello della bicicletta - può farlo intendere e ha generato non poca confusione. "In questi giorni sono circolate molte interpretazioni errate sulla nuova segnaletica orizzontale presente in alcune strade della città, come quella visibile nella foto diffusa dalla stampa - spiegano dal Comune -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il traffico in via XX Settembre all'incrocio con via Ceccardi è rimasto bloccato, intorno alle 14 e per circa 15 minuti, a causa di un mezzo delle consegne parcheggiato sulla pista ciclabile. Il mezzo era stato lasciato in un punto che impediva al bus, un 20 diretto - facebook.com Vai su Facebook
Milano, sul ponte della Ghisolfa spunta una pista ciclabile abusiva disegnata dagli attivisti: «Il Comune intervenga» - A disegnarla sono stati degli attivisti anonimi nella notte tra mercoledì e giovedì. Riporta milano.corriere.it
Napoli, auto e moto parcheggiate sulla pista ciclabile appena disegnata - Tante auto e moto invadono la corsia per le due ruote appena realizzata davanti al campus universitario ... Come scrive ilmattino.it