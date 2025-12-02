Pisa Inter la reazione dopo le critiche | il gruppo si compatta e ritrova la spinta

Inter News 24 Pisa Inter, il gruppo si consolida dopo la vittoria per 2-0 sul campo dei toscani! Cosa filtra sull’ambiente nerazzurro in vista del prossimo match. Negli ambienti nerazzurri lo si è percepito con chiarezza già dopo il successo di Pisa: l’Inter sembra esprimere il meglio di sé proprio quando avverte la pressione esterna. La doppietta di Lautaro Martinez, tornato capocannoniere, ha rappresentato il simbolo della risposta della squadra in un momento carico di tensione, ma il segnale complessivo arrivato dallo spogliatoio è stato ancora più significativo. Il gruppo guidato da Cristian Chivu, infatti, ritiene eccessive alcune delle critiche ricevute dopo le sconfitte contro Milan e Atletico Madrid, due gare che avevano lasciato ferite aperte sia per il risultato sia per il modo in cui erano maturate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pisa Inter, la reazione dopo le critiche: il gruppo si compatta e ritrova la spinta

