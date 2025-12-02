Piombino rigassificatore | Regione contraria al prolungamento Giani | Stop dopo i tre anni

"La Regione Toscana è contraria al prolungamento del periodo di stanziamento del rigassificatore a Piombino oltre i tre anni dell'attuale autorizzazione". A ribadirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Piombino, rigassificatore: Regione contraria al prolungamento. Giani: “Stop dopo i tre anni”

A Piombino si è tenuto il consiglio monotematico sul rigassificatore. La politica però non c’era: né il ministro Pichetto Fratin né il governatore Giani. Risultato: nessuna risposta sul 2026, la data in cui l’Italis Lng dovrebbe lasciare il porto. E cresce il timore che p - facebook.com Vai su Facebook

Rigassificatore Piombino, Giani: “Regione contraria la prolungamento dell’autorizzazione” - “La Regione Toscana è contraria al prolungamento del periodo di stanziamento del rigassificatore a Piombino oltre i tre anni dell’attuale autorizzazione”, a ribadirlo il presidente della Regione Tosca ... Secondo livornopress.it

Rigassificatore Piombino, sindaco: via entro luglio. Giani: Regione contraria a permanenza - " i rappresentanti della città e quindi la città intera, pur con qualche differenza, non vuole ... Segnala controradio.it

Rigassificatore Piombino, tra dubbi e certezze: Gariglio interviene in consiglio comunale - Piombino (Livorno) 2 dicembre 2025 Il presidente dell’AdSP, Davide Gariglio, interviene il Consiglio Comunale sul futuro della nave rigassificatrice: “L’AdSP e il cluster portuale hanno beneficiato in ... Come scrive livornopress.it

“Il rigassificatore è fondamentale”. Snam avverte Toscana e Liguria - Piombino (Livorno), 15 gennaio 2025 – Con la chiusura completa dei residui afflussi di gas russo alla frontiera di Tarvisio, diventa ancora più strategico il rigassificatore di Piombino e non possiamo ... Secondo lanazione.it

Non ci sono molte alternative per il rigassificatore che doveva andare in Liguria - Martedì il consiglio regionale della Liguria ha votato all’unanimità una mozione per impegnare la giunta guidata dal presidente Marco Bucci, di centrodestra, a bloccare il trasferimento del ... Riporta ilpost.it

Il rigassificatore Snam resti a Piombino: gli industriali contrari al trasloco. Ecco quali imprese stanno investendo nell’area - L’appello del presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi: Italis Lng cruciale per il rilancio dell’economia locale e la sicurezza energetica. milanofinanza.it scrive