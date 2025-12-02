Piogge torrenziali tutto completamente allagato | la situazione Gravissimo

L'ondata di piogge torrenziali che da giorni investe il Sud Est Asiatico ha colpito in totale tre milioni di persone, travolgendo comunità intere e lasciando dietro di sé un bilancio di vittime che supera le 1.100 persone. L'eccezionale ondata di maltempo, alimentata da una serie di cicloni tropicali, ha provocato alluvioni e frane in Indonesia, Thailandia, Malaysia e Sri Lanka, trasformando vaste aree in scenari di devastazione. Le operazioni di soccorso continuano senza sosta, ma sono rese estremamente complesse da strade impraticabili, infrastrutture distrutte e condizioni meteorologiche ancora instabili.

