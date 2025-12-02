Pio Esposito vince anche il premio ‘Il Campo Giusto’ | la motivazione dietro al riconoscimento

Inter News 24 per il giovane attaccante dell’Inter. Una serata di gala che non ha celebrato soltanto i gol o le prodezze tecniche, ma ha voluto accendere i riflettori sui valori etici che lo sport deve veicolare. Nella splendida cornice di Milano, durante il Gran Galà del Calcio organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC), Francesco Pio Esposito è stato uno dei protagonisti assoluti. Il giovane attaccante dell’Inter, classe 2005 che si sta ritagliando uno spazio importante nella rosa della Prima Squadra, ha ricevuto il primo premio assoluto denominato “Il Campo Giusto” dopo aver ricevuto poche ore prima il premio per il Best Italian Golden Boy 2025. 🔗 Leggi su Internews24.com

