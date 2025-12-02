Pio Esposito fa doppietta trionfa anche per Il Campo Giusto | cos’è e perché ha vinto

Pio Esposito. Il Gran Galà del Calcio, evento che celebra l’eccellenza sportiva italiana, ha segnato quest’anno il debutto di un riconoscimento con un significato particolare: il premio “ Il Campo Giusto “. Assegnato per la prima volta, questo riconoscimento mira a onorare non solo il talento tecnico, ma anche l’integrità e il valore etico degli atleti. Il vincitore della prima edizione è stato l’attaccante dell’ Inter, Francesco Pio Esposito. Il premio è stato consegnato a Milano da figure di spicco del panorama civile ed economico italiano: Gian Carlo Caselli, presidente della Fondazione Osservatorio Agromafie, ed Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Finale: PISA 0-2 INTER L’Inter gioca un buon secondo tempo e torna alla vittoria! Decide la doppietta di Lautaro su assist di Esposito e Barella! Forza! - facebook.com Vai su Facebook

WE'RE BACK Allo Stadium battiamo 2-1 il Cagliari e cogliamo la prima vittoria casalinga dell'era Spalletti! Succede tutto nella prima frazione, con Yildiz che firma una doppietta che annulla il vantaggio ospite momentaneo firmato da Esposito 3 punti per ripar Vai su X

?? Lautaro DOPPIETTA: 2-0 al Pisa, è capocannoniere! Pio entra e assist ?? | OneFootball - 0 il Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez (69' e 83') nonostante la squadra di Gilardino abbia creato diverse occasioni pericolose in contropiede, sfiorando il gol con Nzola ... Come scrive onefootball.com

Pisa-Inter 0-2 pagelle: il vero Lautaro è tornato, Pio Esposito decisivo. Chivu cambia tutto e vince - 2, i top e flop: Lautaro va in doppia cifra con le reti segnate in stagione, assist di Pio Esposito e Barella. Si legge su sport.virgilio.it

Pisa-Inter 0-2 | Doppietta di Lautaro, Pio assist! ?? Occasione Nzola ?? | OneFootball - L'Inter dopo le sconfitte nel derby e con l'Atletico va in casa del Pisa per fare punti in ottica Scudetto, inseguendo il Milan capolista e aspettando il risultato di Roma- Come scrive onefootball.com

Pio Esposito: “Voglio dimostrare ancora di più sul campo! Bravi a reagire a Pisa, Chivu ci coccola” - A margine del Gran Galà del calcio a Milano, l'attaccante dell'Inter Pio Esposito ha parlato così ai microfoni di Sky Sport ... msn.com scrive

"Erling, ora lo conosci?", Adani spiega la frase su Pio Esposito: "Andava detta, con ironia" - ": dopo il gol di Francesco Pio Esposito l'ex difensore Daniele Adani, nel corso della sfida fra Italia e Norvegia,. tuttomercatoweb.com scrive

Italia-Norvegia, Adani impazzisce per Pio ma lo sfottò ad Haaland è un clamoroso autogol: la sentenza social - Dopo il pranzo al sacco, l'ex difensore prende di mira Haaland. Si legge su sport.virgilio.it