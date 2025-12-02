Pinze lasciate negli addominali dopo operazione | la scoperta dopo cinque mesi

Napolitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sottopone a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli e scopre, cinque mesi dopo, di aver vissuto con delle pinze sottopelle, dimenticate durante l'intervento cui si era sottoposta in Campania. È accaduto a una 42enne residente a Modena, Giusy Abruzzo. La donna, riporta la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Napoli, pinze nella pancia dopo un'operazione. La denuncia di una paziente: «Farò causa» - Si sottopone a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli e scopre, cinque mesi dopo, di aver vissuto con delle pinze ... Da msn.com

pinze lasciate addominali dopoLasciano le pinze (di 14 centimetri) nella paziente dopo l'intervento, lei lo scopre dopo 5 mesi: «Farò causa». Quel fastidio vicino l'ombelico - L'intervento, poi il dolore e la spaventosa scoperta: per cinque mesi ha vissuto con delle pinze sottopelle, "dimenticate" lì ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pinze Lasciate Addominali Dopo