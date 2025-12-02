Pinze lasciate negli addominali dopo operazione | la scoperta dopo cinque mesi
Si sottopone a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli e scopre, cinque mesi dopo, di aver vissuto con delle pinze sottopelle, dimenticate durante l'intervento cui si era sottoposta in Campania. È accaduto a una 42enne residente a Modena, Giusy Abruzzo. La donna, riporta la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
