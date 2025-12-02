Pinze di 14 centimetri dimenticate nella pancia dopo l' addominoplastica | i dolori e la scoperta 5 mesi dopo
Ha dell'inverosimile la vicenda che vede vittima una 42enne di Modena, Giusy Abruzzo, dopo essersi sottoposta a un intervento di addominoplastica in una clinica di Napoli. Solo cinque mesi dopo l'operazione ha scoperto di aver vissuto con un paio di pinze chirurgiche della lunghezza di 14. 🔗 Leggi su Today.it
