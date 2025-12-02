Giuseppe Cavo Dragone è l’ammiraglio italiano che dal 17 gennaio 2025 presiede il comitato militare della NATO, il ruolo militare più alto dell’Alleanza atlantica. In questa posizione, è il principale consigliere militare del Segretario Generale e il portavoce ufficiale su tutte le questioni militari che riguardano i 32 Paesi membri. Le sue recenti dichiarazioni sulla necessità di una risposta più proattiva agli attacchi ibridi russi hanno acceso un dibattito internazionale e provocato dure reazioni da parte di Mosca. “Sulla cybersicurezza siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”, ha affermato Cavo Dragone, riferendosi agli anni di attacchi a infrastrutture critiche da parte della Russia, che hanno colpito soprattutto i Paesi nordici e baltici attraverso sabotaggi a cavi sottomarini e operazioni della cosiddetta flotta fantasma di Putin. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Pilota, incursore e cintura nera: chi è Giuseppe Cavo Dragone, l'ammiraglio NATO che preoccupa Mosca