Pilota incursore e cintura nera | chi è Giuseppe Cavo Dragone l’ammiraglio NATO che preoccupa Mosca
Giuseppe Cavo Dragone è l’ammiraglio italiano che dal 17 gennaio 2025 presiede il comitato militare della NATO, il ruolo militare più alto dell’Alleanza atlantica. In questa posizione, è il principale consigliere militare del Segretario Generale e il portavoce ufficiale su tutte le questioni militari che riguardano i 32 Paesi membri. Le sue recenti dichiarazioni sulla necessità di una risposta più proattiva agli attacchi ibridi russi hanno acceso un dibattito internazionale e provocato dure reazioni da parte di Mosca. “Sulla cybersicurezza siamo in un certo senso reattivi. Essere più aggressivi o proattivi invece che reattivi è qualcosa a cui stiamo pensando”, ha affermato Cavo Dragone, riferendosi agli anni di attacchi a infrastrutture critiche da parte della Russia, che hanno colpito soprattutto i Paesi nordici e baltici attraverso sabotaggi a cavi sottomarini e operazioni della cosiddetta flotta fantasma di Putin. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
IN MEMORIA DI MIRKO ROSSI Incursore del 17º Stormo – Aeronautica Militare Scomparso nel 2017 durante un lancio TCL addestrativo. Nel ricordo di oggi torna forte il nome di Mirko Rossi, incursore del 17º Stormo, che nel 2017 perse la vita durante un’attiv - facebook.com Vai su Facebook
Cintura nera Jung-do, la recensione: un avvincente action tra pathos e leggerezza - do entra a far parte del dipartimento di sorveglianza della polizia coreana, ritrovandosi a controllare gli spostamenti di crudeli criminali. Come scrive movieplayer.it
Con Cintura nera Jeong-do, il buddy cop movie è tornato alla grande - La sua vita cambia quando si intromette in un alterco tra un agente di sorveglianza e un ex detenuto riottoso. Scrive wired.it