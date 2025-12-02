Pigiami natalizi anche per gli over 60 un regalo perfetto sotto l' albero | 5 idee

Un pigiama in regalo a Natale per una coppia di senior? Sì, purché sia all’ultima moda. Archiviato quel tempo in cui regalare pigiami e pantofole a un over 60 era sinonimo di non metterci neppure un po’ di impegno nella scelta, ora tutto è cambiato. L’offerta in termini di tendenza, tra tessuti e fantasie, anche per gli indumenti da notte, ne ha fatto un look da sfoggiare, non solo la mattina di Natale tra i propri cari, ma anche nelle cartoline che si mandano ad amici e parenti. Così non ci si può lasciar sfuggire qualche idea sfiziosa in tal senso. Il jacquard di coppia. Natale è ridiventato ormai sinonimo di jacquard: si trattava di una fantasia molto in tendenza negli anni ’80, poi archiviata in nome della sobrietà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pigiami natalizi, anche per gli over 60 un regalo perfetto sotto l'albero: 5 idee

